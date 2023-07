Lille aux chauves-souris Parc de la Citadelle Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Lille aux chauves-souris Parc de la Citadelle Lille, 5 août 2023, Lille. Lille aux chauves-souris Samedi 5 août, 21h00 Parc de la Citadelle Gratuit. Sur inscription. Quel est le seul mammifère capable de voler ?

Si vous n’avez pas la réponse, peut-être que cette balade dans le Parc de la Citadelle une fois la nuit tombée vous aidera à y voir plus clair… Eh oui, ce sont bien les chauves-souris !

Pipistrelle ou murin, ces petits mammifères très discrets pour nos oreilles sont en réalité de grands bavards. Venez à leur découverte pour tenter de les apercevoir, et peut-être même de les entendre… A partir de 10 ans.

Réservation au 03 62 26 08 28 ou sur parcdelacitadelle@mairie-lille.fr Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France https://parcdelacitadelle.lille.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0362260828 »}, {« type »: « email », « value »: « parcdelacitadelle@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:parcdelacitadelle@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T21:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:00:00+02:00

