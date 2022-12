La biodiversité à l’approche de l’hiver Parc de la Citadelle Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

La biodiversité à l’approche de l’hiver Parc de la Citadelle, 10 décembre 2022, Lille. La biodiversité à l’approche de l’hiver Samedi 10 décembre, 14h00 Parc de la Citadelle

Gratuit.

Balade commentée à la découverte de la biodiversité du parc, grand public. Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, Lille Vauban-Esquermes Lille 59130 Nord Hauts-de-France

https://parcdelacitadelle.lille.fr/ Mammifères, oiseaux, petites bêtes et flore se préparent toutes à passer l’hiver au Parc de la Citadelle. Migration, hibernation, hivernation (savez-vous la différence ?), changement d’apparence : à chacun sa stratégie pour s’adapter à la saison ! Comment les animaux qui restent au Parc de la Citadelle pendant les mois d’hiver s’y nourrissent ? Est-ce que des insectes survivent à l’hiver ? Et les plantes, alors ? Comment résistent-elles à la chute des températures ? Venez à la découverte de toutes les méthodes mises en place par la biodiversité pour passer la saison qui approche ! Rendez-vous au Monument au pigeon voyageur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T14:00:00+01:00

2022-12-10T16:00:00+01:00 Daniel Rapaich / DICOM / Ville de Lille

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Parc de la Citadelle Adresse Parc de la Citadelle, Lille Vauban-Esquermes Ville Lille Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Parc de la Citadelle Lille Departement Nord

Parc de la Citadelle Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

La biodiversité à l’approche de l’hiver Parc de la Citadelle 2022-12-10 was last modified: by La biodiversité à l’approche de l’hiver Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle 10 décembre 2022 lille Parc de la Citadelle Lille

Lille Nord