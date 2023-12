SOIRÉE « LOVE IS HALL » – LA CIGALIÈRE Parc de la Cigalière BP1 Sérignan, 27 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27 20:30:00

DJ La Frange aka Vanessa Lextreyt revient avec la recette parfaite pour une soirée réussie :1 hall de théâtre, du bon son, à boire et à manger et de l’amour partagé !

Une petite mise en bouche musicale pour se rencontrer dans le hall et mieux se cocooner dans la salle !.

.

Parc de la Cigalière

BP1

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



