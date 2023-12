« IL N’Y A PAS QUE LE TANGO EN ARGENTINE » – LA CIGALIÈRE Parc de la Cigalière BP1 Sérignan, 25 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 19:00:00

fin : 2024-01-25

Laissez-vous emporter dans l’ambiance des peñas et découvrez la restitution des apprenti·es venu·es s’essayer aux chants et danses de tradition argentine. Le groupe sera accompagné de Mandy Lerouge, prise d’amour pour les cultures populaires et traditions musicales du nord de l’Argentine, qu’elle s’attache à mettre en lumière..

.

Parc de la Cigalière

BP1

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE