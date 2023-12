EXPOSITION « L’ENVERS DE L’ENDROIT » – LA CIGALIÈRE Parc de la Cigalière BP1 Sérignan, 16 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16

fin : 2024-03-12

Claire Gontaud grandit non loin de là et pourtant souvent ailleurs, un ailleurs incarné aujourd’hui dans ses photos toutes en noir et blanc. C’est lors d’un voyage au Cambodge, que Claire a pris le goût d’observer et de photographier.

Ces clichés sont des clins d’œil permanents à nos vies… et quand le regard se pose sur leur titre, c’est encore plus délicieux !.

.

Parc de la Cigalière

BP1

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE