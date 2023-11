LA NUIT AFROGROOVE – LA CIGALIÈRE Parc de la Cigalière BP1 Sérignan, 16 décembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Comme à son habitude la radio Radio Pays d’Hérault (RPH) propose une soirée où Groupes live et Djs se succèdent en alternance tout au long de la soirée. RPH vous présentera ce soir là sur la scène de La Cigalière : Jungle Box et Emma Lamadji Afroplugged. Les Djs Mansamat, Geoff Clinton et Guila Selecta animeront les changements de plateau..

2023-12-16 19:30:00 fin : 2023-12-16 00:30:00. EUR.

Parc de la Cigalière

BP1

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



As usual, Radio Pays d’Hérault (RPH) presents an evening of alternating live bands and DJs. RPH will be presenting Jungle Box and Emma Lamadji Afroplugged on the La Cigalière stage. DJs Mansamat, Geoff Clinton and Guila Selecta will liven up the set changes.

Como de costumbre, Radio Pays d’Hérault (RPH) propone una velada en la que se alternan grupos en directo y DJ. Jungle Box y Emma Lamadji Afroplugged estarán presentes en el escenario de La Cigalière. Los DJ Mansamat, Geoff Clinton y Guila Selecta amenizarán los cambios de set.

Wie üblich bietet der Radiosender Radio Pays d’Hérault (RPH) einen Abend an, an dem Live-Bands und DJs den ganzen Abend über abwechselnd auftreten. RPH präsentiert Ihnen an diesem Abend auf der Bühne von La Cigalière: Jungle Box und Emma Lamadji Afroplugged. Die Djs Mansamat, Geoff Clinton und Guila Selecta werden die Bühnenwechsel moderieren.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE