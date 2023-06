Place aux Z’artistes Parc de la chocolaterie Donzère, 11 juin 2023, Donzère.

Donzère,Drôme

Du rire, de l’émotion, du spectacle. Venez découvrir les nouveaux talents de la Drôme et l’art du spectacle. Une journée festive ! Matinée d’impro, après-midi spectacle. Avec « Happi la compagnie »..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Parc de la chocolaterie Rue de la chocolaterie

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Laughter, emotion, entertainment. Come to discover the new talents of the Drôme and the art of the show. A festive day ! Improv morning, show afternoon. With « Happi la compagnie ».

Risas, emoción, espectáculo. Venga a descubrir los nuevos talentos de la Drôme y el arte del espectáculo. ¡Una jornada festiva! Improvisación por la mañana, espectáculo por la tarde. Con « Happi la compagnie ».

Lachen, Emotionen, Unterhaltung. Entdecken Sie die neuen Talente der Drôme und die Kunst des Schauspiels. Ein festlicher Tag! Vormittags Improvisation, nachmittags Show. Mit « Happi la compagnie ».

Mise à jour le 2023-05-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence