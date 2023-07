Visite de la Chapelle du parc de la Chantrerie Parc de la Chantrerie route de Gachet NANTES Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visite de la Chapelle du parc de la Chantrerie 16 et 17 septembre Parc de la Chantrerie route de Gachet NANTES entrée libre, inscription nécessaire pour visiter le clocher de la chapelle (par groupe de 3 personnes max)

Visite de la Chapelle de la Chantrerie et présentation du concept du bar à étoile de l’Erdre

Parc de la Chantrerie route de Gachet NANTES route de Gachet 44300 Nantes Nantes 44477 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire https://instagram.com/bar_a_etoiles_de_l_erdre?igshid=ZDdkNTZiNTM= [{« type »: « phone », « value »: « 0681067557 »}] Présentation de la chapelle et sa gestion citoyenne et participative du bar à étoiles de l’Erdre chronobus C6, chemin de l’Erdre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Marc Letourneux