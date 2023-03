Rendez-vous à la ferme de la Chantrerie parc de la chantrerie, 4 juin 2023, Nantes.

Rendez-vous à la ferme de la Chantrerie Dimanche 4 juin, 10h30, 14h30 parc de la chantrerie

Situé dans le parc de la chantrerie, la ferme a été rachetée par la ville de Nantes en 1972 et transformée en espace pédagogique. Cette ancienne ferme du 17e siècle abrite aujourd’hui 12 espèces d’animaux, de races locales (vaches Pie-Noir ou Nantaise, âne Normand, oie cendrée,…) et possède un grand potager que le fermier vous fera découvrir.

Au programme, venez à la découverte du monde de la faune et de la flore accompagné par le professeur Taupe, profiter d’une balade en calèche dans le parc, venez vous perdre dans un l’herbyrinthe ou suivre une visite guidée du parc, et pourquoi pas profiter d’un concert de Swing ?

parc de la chantrerie Rte de Gachet, 44300 Nantes Nantes 44240 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire https://jardins.nantes.fr/N/Jardin/Visite/Ferme-de-la-Chantrerie-Visite.asp Ce parc, à l’extrême nord de la commune de Nantes et à 6 km à vol d’oiseau du centre ville, est situé sur la rive gauche de l’Erdre, la plus belle rivière de France d’après François 1er. Il appartenait à la famille Drouin et faisait partie d’un grand domaine de 37 hectares acquis par la municipalité de Nantes en 1972. Le parc a été dessiné par le paysagiste Dominique Noisette tout comme celui de Procé. Une moitié a été aménagée en parc public, tandis que l’autre a permis de recevoir l’Ecole Nationale Vétérinaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

