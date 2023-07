Le rendez-vous artistique des familles au Parc de la Cerisaie Parc de la Cerisaie Marseille, 17 juillet 2023, Marseille.

Le rendez-vous artistique des familles au Parc de la Cerisaie 17 – 21 juillet Parc de la Cerisaie 8 enfants/8 parents par ateliers

Ateliers d’éveil musical, art & nature ou d’expression corporelle parents-enfants toutes les matinées pendant une semaine.

Une séance dure environ 2h00 et peut être coupée en 2 ateliers d’éveil consécutifs d’1h00 pour 2 groupes de parents-enfants différents.

Ces ateliers seront ouverts aux enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un de leur parent.

Chaque atelier est structuré par :

• Un temps d’accueil convivial, une présentation de la séance et de mise en place du groupe ;

• Un atelier parents-enfants d’éveil artistique et échanges informels au cours de l’atelier ;

• Un temps d’échange et de partage d’expérience avec les parents et l’équipe pour revenir sur l’expérience vécue, partager son ressenti, donner des astuces et conseils

• Clôture de la séance, minute zen et rangement

Parc de la Cerisaie 3 allée de la marjolaine 13013 Marseille Marseille 13013 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00