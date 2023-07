Les ASSOS font leur FORUM Parc de la Cazalère 31470 FONTENILLES Fontenilles, 9 septembre 2023, Fontenilles.

Les ASSOS font leur FORUM Samedi 9 septembre, 09h30 Parc de la Cazalère 31470 FONTENILLES Gratuit

Fort du succès rencontré lors de l’édition 2022 « Les ASSOS (qui) font leur FORUM » reviennent samedi 9 septembre 2023 de 9h30 à 12h30 toujours au sein du parc de la Cazalère.

Cette année encore elles vous présenteront des animations et/ou des démonstrations grâce à un espace dédié. Le petit plus de 2023, une expo « en images » de vos associations avec leurs plus beaux clichés pris lors d’entraînements, de galas, de tournois, de compétitions et de matchs…

Rendez-vous donc le samedi 9 septembre 2023 de 9h30 à 12h30 au parc de la Cazalère pour une matinée de rencontres avec animations et démonstrations pour découvrir les activités sportives, culturelles et de loisirs qu’il est possible de pratiquer à Fontenilles.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

En cas de météo défavorable, la manifestation sera organisée à l’intérieur de l’Espace Marcel Clermont.

Parc de la Cazalère 31470 FONTENILLES
05 61 91 55 81
associations@ville-fontenilles.fr

2023-09-09T09:30:00+02:00 – 2023-09-09T12:30:00+02:00

