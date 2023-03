Balade dans les jardins d’Ollioules et au bord du Canal des Arrosants Parc de la Castellane – Oliveraie Ollioules Catégories d’Évènement: Ollioules

Var

Balade dans les jardins d’Ollioules et au bord du Canal des Arrosants Parc de la Castellane – Oliveraie, 3 juin 2023, Ollioules. Balade dans les jardins d’Ollioules et au bord du Canal des Arrosants Samedi 3 juin, 08h30 Parc de la Castellane – Oliveraie Départ du Parking de la Castellane (oliveraie) avec un guide. Cheminement vers la pinède de la Castellane, chemin St Roch et Traverse Fenouillet. Le groupe passera ensuite devant la Maison des musiciens (Jardin Gaudimas) afin d’arriver devant le Moulin de Palisson datant du XVème siècle.

Un petit-déjeuner est offert devant le moulin avant de continuer la balade le long du Canal des Arrosants. Visite du Parc de la Fraternité et du Jardin des Heures.

Le groupe sera ensuite emmené vers le Jardin des Cédrats et terminera sa balade au Jardin des Vintimille où un concert des élèves du Concervatoire les attend ainsi qu’un apéritif. Parc de la Castellane – Oliveraie 205 la Castellane 83190 Ollioules Ollioules 83190 La Castellane Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 85156803 https://ollioules.fr https://www.facebook.com/Ollioules;https://www.youtube.com/Mairie%20Ollioules;https://www.instagram.com/ollioulesmairie/ Parc communal possédant une oliveraie et une pinède avec ancienne restanques et vieux séchoir à figues Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-03T08:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00 ©Service Culture et Patrimoine – Mairie d’Ollioules

Détails Catégories d’Évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Parc de la Castellane - Oliveraie Adresse 205 la Castellane 83190 Ollioules Ville Ollioules Departement Var Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Parc de la Castellane - Oliveraie Ollioules

Évènements liés

Parc de la Castellane - Oliveraie Ollioules Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ollioules/

Balade dans les jardins d’Ollioules et au bord du Canal des Arrosants Parc de la Castellane – Oliveraie 2023-06-03 was last modified: by Balade dans les jardins d’Ollioules et au bord du Canal des Arrosants Parc de la Castellane – Oliveraie Parc de la Castellane - Oliveraie 3 juin 2023 Ollioules Parc de la Castellane - Oliveraie Ollioules

Ollioules Var