Visites guidées des anciens remparts rémois Parc de la Butte Saint-Nicaise Reims, 16 septembre 2023, Reims.

Ces visites sont assurées par le Groupe d’Études Archéologiques Champagne-Ardenne (GEACA).

Rendez-vous à la poterne Saint-Nicaise, place du général Gouraud, au pied de la statue de Paul Landowski.

Départ toutes les 30 min, dernier départ 17h.

Parc de la Butte Saint-Nicaise Place des droits de l’Homme (et au bas de la butte Saint-Nicaise entre le Bd Diancourt et la rue du Dct Jacquinet), 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 91 37 85 Ce parc est le seul endroit de Reims où l’on trouve des traces des remparts médiévaux, détruits au XIXe siècle, mais dont subsistent la tour du puits et la poterne, classées au titre des monuments historiques. Il se trouve au cœur de la zone des crayères concernée par le projet d’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Le parc est planté de diverses essences d’arbres (épicéas, érables, paulownias…) et les buttes sont couvertes d’une végétation spontanée.

Le parc a été réhabilité sur les prescriptions de l’Atelier Aline Le Cœur, architecte paysagiste. Les interventions ont porté sur la valorisation et l’enrichissement de la palette végétale, la consolidation des éléments de rocailles et escaliers caractéristiques des aménagements paysagers du début du XXe. Les espaces offrant une vue sur les éléments patrimoniaux d’architecture ont été dégagés.

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

