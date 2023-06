Été du Fratellini Circus Tour : Circo Infinito Parc de la Butte Pinson Villetaneuse, 10 juillet 2023, Villetaneuse.

Été du Fratellini Circus Tour : Circo Infinito 10 – 12 juillet Parc de la Butte Pinson

Circo Infinito

Dans le cadre de son Circus Tour, l’Académie Fratellini fait escale au Parc de la Butte Pinson avec un spectacle généreux et humaniste qui cherche à faire du bien aux spectateurs. Un cirque infini, universel qui nous invite à nous retrouver pour effacer les frontières et les différences. Prenez un plaid, une petite couverture pour vous installer sur l’herbe et laissez vous transporter dans la dimension du rêve.

Réalisation et mise en Scène Alejandro Escobedo – Théâtre Cirque Cosmique avec le soutien de J’ai Mal Partout – Cirque Médical.

avec Anne Kaempf (chants, musique, équilibre) / Rémi Bolard (acro-danse, musique, sangles) / Alejandro Escobedo -Alé (clown, jongleur)

Parc de la Butte Pinson 47 rue Édouard Vaillant 93430 Villetaneuse Villetaneuse 93430 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France Parc régional de la Butte Pinson Entrée Édouard Vaillant (Villetaneuse) Bus 361 et 256, arrêt «Église de Villetaneuse»

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T18:30:00+02:00 – 2023-07-10T19:25:00+02:00

2023-07-12T16:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:55:00+02:00

© Liran Hutmacher