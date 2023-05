Découvrir le monde des abeilles et l’apiculture Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France, 3 juin 2023, Paris.

Découvrir le monde des abeilles et l’apiculture 3 – 24 juin, les samedis Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France Participation : 50 €/personne

(40 € pour les enfants et les étudiants)

Incluant le prêt de l’équipement d’apiculteur

Rendez-vous aux « Ateliers Découverte », organisés par l’association Les Ruches Pop

Les bénévoles apiculteurs de l’association vous permettront de découvrir le monde des abeilles, d’expérimenter les gestes de l’apiculteur et de déguster des miels. Ces ateliers – pour les petits (plus de 6 ans) et les grands – mélangent théorie et pratique.

Groupe de 8 participant.e.s maximum

Organisation de l’atelier

• Accueil-café au rucher par 3 membres de l’association

• Présentation du rucher

• Présentation dynamique du monde des abeilles

• Présentation des pratiques de l’apiculteur (cycle, matériel, interventions)

• Ouverture d’une ruche et initiation aux gestes de l’apiculteur, équipés de vareuses

• Présentation des produits de la ruche

• Dégustation de 6 miels européens et africains

• Fin de l’atelier autour d’une collation

Sujets abordés

Nous parlerons du travail des abeilles : la manière dont elles fabriquent le miel, comment elles s’organisent. Les utilisations thérapeutiques du miel et des

Durée : 4h30

Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France

Nature Atelier nature