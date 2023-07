Initiation pêche pour les enfants Parc de la bio diversité Bas-en-Basset, 26 juillet 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

l’AAPPMA de la gaule Bassoise propose une initiation pêche pour les enfants autour de l’étang au Parc de la biodiversité. Prêt du matériel, goûter et boisson offerts. Les enfants doivent être accompagnés. De 4 à 13 ans..

2023-07-26 08:30:00 fin : 2023-07-26 11:15:00. .

Parc de la bio diversité

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



the AAPPMA de la gaule Bassoise proposes a fishing initiation for children around the pond at the Park of Biodiversity. Loan of equipment, snack and drink offered. Children must be accompanied. From 4 to 13 years old.

la AAPPMA de la gaule Bassoise propone una iniciación a la pesca para niños en torno al estanque del Parque de la Biodiversidad. Préstamo de material, aperitivos y bebidas. Los niños deben ir acompañados. De 4 a 13 años.

die AAPPMA de la gaule Bassoise bietet eine Einführung in das Angeln für Kinder rund um den Teich im Parc de la biodiversité. Die Ausrüstung wird ausgeliehen, Snacks und Getränke werden angeboten. Die Kinder müssen begleitet werden. Von 4 bis 13 Jahren.

