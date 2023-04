Visite des Jardins du Parc de la Belle Parc de la Belle, 2 juin 2023, Magné.

Visite des Jardins du Parc de la Belle 2 – 4 juin Parc de la Belle 6€, 4€ pour les 3-12 ans, gratuit pour les -3 ans.

Déambulation dans un parc arboré présentant de multiples essences d’arbres et de fleurs. Une roseraie, un jardin médiéval, un jardin à la française, des labyrinthes de graminés et d’osier vivant complètent la visite. Une halte est possible sur les nombreux bancs qui jalonnent le parcours, ou sur la terrasse de l’accueil pour un rafraichissement.

Parc de la Belle Rue Anatole de Briey, 86160 Magné Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 59 06 78 http://www.parcdelabelle.com Le Parc de la Belle invite à une balade colorée et parfumée dans un cadre naturel et vallonné autour d'une maison de maître du XIXe siècle. Plus de 20 000 plantes, de multiples essences d'arbres et de nombreuses variétés de fleurs ainsi qu'une roseraie, des bassins et une zone humide sont à découvrir. Une aire de jeux, « la petite ferme », un labyrinthe végétal et « l'Allée des brumes » sont également proposés au public. Des Cabanes dans les arbres permettent un hébergement insolite. Superficie : 12 ha

