Festival de l’Agriculture et de l’Élevage Parc de la Beausserie Panazol, 16 septembre 2023, Panazol.

Panazol,Haute-Vienne

De 10h à 18h.

Les animaux seront mis à l’honneur à travers des différents concours (départemental « race bovine limousine », national « Porc Cul Noir Limousin ») mais aussi lors des présentations de chevaux, ovins et de la filière laitière !

Ce festival proposera, au-delà des concours et de ses démonstrations d’animaux, des animations destinées au grand public, et plus particulièrement aux enfants, afin de leur faire découvrir les productions locales à travers une chasse au trésor.

Mini ferme :

> démonstrations de chiens de troupeaux,

> animations autour du lait,

> manèges,

> balades en calèche… seront également au rendez-vous, sans oublier les possibilités de restauration avec des repas entièrement à base de produits locaux.

Un repas spectacle « La revanche du terroir » de Jean-Baptiste Siaussat vous sera proposé samedi soir sur réservation (par téléphone en lien)..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Parc de la Beausserie Parc de la Mairie

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 10 am to 6 pm.

Animals will be in the spotlight at various competitions (departmental « Limousin cattle breed », national « Porc Cul Noir Limousin »), as well as at horse, sheep and dairy shows!

In addition to the competitions and animal demonstrations, the festival will also feature events for the general public, and children in particular, to help them discover local produce through a treasure hunt.

Mini farm :

> herding dog demonstrations,

> milk-related activities,

> rides,

> horse-drawn carriage rides? will also be on offer, not forgetting catering options with meals based entirely on local produce.

Jean-Baptiste Siaussat’s « La revanche du terroir » dinner and show on Saturday evening can be booked in advance (by telephone).

De 10 a 18 h.

Los animales serán los protagonistas de los distintos concursos (departamental « raza bovina Limusín », nacional « cerdo negro Limusín »), así como de los concursos ecuestres, ovinos y lecheros

Además de los concursos y las demostraciones de animales, la fiesta también contará con actividades dirigidas al público en general, y a los niños en particular, que les permitirán descubrir los productos locales a través de una búsqueda del tesoro.

Minigranja :

> demostraciones de perros pastores

> actividades relacionadas con la leche,

> paseos,

> paseos en coche de caballos, etc., así como opciones de catering con comidas basadas enteramente en productos locales.

El sábado por la noche habrá una cena-espectáculo titulada « La revanche du terroir » de Jean-Baptiste Siaussat, que puede reservarse con antelación (por teléfono – ver enlace).

Von 10 bis 18 Uhr.

Die Tiere werden bei den verschiedenen Wettbewerben (Departementswettbewerb « Limousin-Rinderrasse », nationaler Wettbewerb « Porc Cul Noir Limousin »), aber auch bei den Vorführungen von Pferden, Schafen und der Milchwirtschaft geehrt!

Neben den Wettbewerben und Tiervorführungen bietet das Festival auch Animationen für die breite Öffentlichkeit und insbesondere für Kinder, die auf einer Schatzsuche die lokalen Produkte entdecken können.

Mini-Bauernhof :

> Vorführungen von Herdenhunden,

> Animationen rund um die Milch,

> Karussellfahrten,

> Kutschfahrten? werden ebenfalls angeboten, nicht zu vergessen die Verpflegungsmöglichkeiten mit Mahlzeiten, die ausschließlich aus lokalen Produkten hergestellt werden.

Am Samstagabend wird eine Essensvorstellung « La revanche du terroir » von Jean-Baptiste Siaussat angeboten, für die Sie eine Reservierung vornehmen müssen (per Telefon).

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Limoges Métropole