URBAKA 2023 – Alto Parc de la Beausserie Panazol, 4 juillet 2023, Panazol.

Panazol,Haute-Vienne

Dans le cadre du Marché des producteurs de Pays.

Gratuit. A partir de 3 ans (Durée 30 min).

Alto :

Comme une lettre à la poste > Cirque aérien

Cela semble facile, pourtant quand le courrier est rédigé, envoyé et livré par la voie des airs, cela devient acrobatique et amusant.

Un spectacle poétique à découvrir en famille.

Avec : Anne-Claire Gonnard, Guy Boutteville & Céleste Boutteville

Musique originale : Anthony Chevillon.

2023-07-04

Parc de la Beausserie

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Marché des producteurs de Pays.

Free admission. From 3 years (duration 30 min).

Viola :

Comme une lettre à la poste > Cirque aérien

It sounds easy, but when mail is written, sent and delivered by air, it becomes acrobatic and fun.

A poetic show for the whole family.

Featuring : Anne-Claire Gonnard, Guy Boutteville & Céleste Boutteville

Original music: Anthony Chevillon

En el marco del Marché des producteurs de Pays.

Entrada gratuita. A partir de 3 años (Duración 30 min).

Viola :

Comme une lettre à la poste > Circo aéreo

Parece fácil, pero cuando el correo se escribe, se envía y se entrega por el aire, se convierte en algo acrobático y divertido.

Un espectáculo poético para toda la familia.

Con : Anne-Claire Gonnard, Guy Boutteville y Céleste Boutteville

Música original: Anthony Chevillon

Im Rahmen des Marktes der Landwirte.

Kostenlos. Ab 3 Jahren (Dauer 30 Min.).

Alto :

Comme une lettre à la poste > Luftzirkus

Es klingt einfach, doch wenn die Post auf dem Luftweg verfasst, verschickt und zugestellt wird, wird es akrobatisch und lustig.

Ein poetisches Spektakel für die ganze Familie.

Mit: Anne-Claire Gonnard, Guy Boutteville & Céleste Boutteville

Originalmusik: Anthony Chevillon

