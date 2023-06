Marché Nocturne Panazol Parc de la Beausserie Panazol, 30 juin 2023, Panazol.

Panazol,Haute-Vienne

À partir de 17h.

La Ville de Panazol et la Chambre des Métiers organisent un marché nocturne gourmand dans un cadre verdoyant. Possibilité de pique-niquer sur place. La fête foraine sera ouverte et un DJ assurera l’ambiance..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

Parc de la Beausserie

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 5pm.

The town of Panazol and the Chambre des Métiers organize a gourmet night market in a verdant setting. Picnics available on site. The funfair will be open and a DJ will provide the atmosphere.

A partir de las 5 de la tarde.

La ciudad de Panazol y la Chambre des Métiers organizan un mercado nocturno gastronómico en un entorno verde. Se podrá hacer picnic in situ. El parque de atracciones estará abierto y un DJ se encargará del ambiente.

Ab 17 Uhr.

Die Stadt Panazol und die Handwerkskammer organisieren einen nächtlichen Gourmetmarkt in einer grünen Umgebung. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort zu picknicken. Der Rummelplatz wird geöffnet sein und ein DJ wird für Stimmung sorgen.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Limoges Métropole