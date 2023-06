CONCERT GRATUIT AU PARC DE LA BEAUSSERIE Parc de la Beausserie – 87350 Panazol Panazol, 4 juin 2023, Panazol.

CONCERT GRATUIT AU PARC DE LA BEAUSSERIE Dimanche 4 juin, 17h00 Parc de la Beausserie – 87350 Panazol Accès libre

Le Collectif 129 vous accueille pour un concert au centre du parc. C’est un “big-band” composé de plusieurs musiciens. Leur répertoire est éclectique, allant du blues au funk, en passant par la salsa et les grands standards du jazz, et vous fera ainsi voyager dans le temps et sur la plupart des continents.

Parc de la Beausserie – 87350 Panazol Avenue Jean Monnet 87350 Panazol Panazol 87350 Proximart Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555064770 http://www.mairie-panazol.fr https://www.facebook.com/VilledePanazol Parc du château de la Beausserie (Mairie actuelle) Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

©mairie de Panazol