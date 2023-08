ANNULE – Les dimanches à la Baume Parc de la Baume Dieulefit, 27 août 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

une après-midi de spectacle et d’ateliers organisée par la mairie, et ouvert aux différents publics : en famille, activités destinées particulièrement aux enfants.

2023-08-27 14:30:00 fin : 2023-08-27 19:00:00. .

Parc de la Baume

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



an afternoon of shows and workshops organized by the city hall, and open to different audiences: family, activities especially for children

una tarde de espectáculos y talleres organizados por el ayuntamiento, abiertos a diferentes públicos: familiar, actividades dirigidas especialmente a los niños

ein Nachmittag mit Aufführungen und Workshops, der von der Stadtverwaltung organisiert wird und für verschiedene Zielgruppen offen ist: mit der Familie, Aktivitäten, die sich besonders an Kinder richten

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux