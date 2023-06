Visite guidée des jardins de la Biennale Parc de la Baume Dieulefit, 10 juin 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Thème de la visite « Une aventure humaine entre tradition et renouveau et visite de 6 jardins »

Visite Gratuite

RV Stand OT Parc de la Baume

Réservation au 04 75 46 42 49.

2023-06-10 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Parc de la Baume Rue des Reymonds

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tour theme « A human adventure between tradition and renewal and visit to 6 gardens »

Free visit

RV Stand OT Parc de la Baume

Book on 04 75 46 42 49

Tema de la visita: « Una aventura humana entre tradición y renovación y una visita a 6 jardines »

Visita gratuita

Stand RV OT Parc de la Baume

Reservar en el 04 75 46 42 49

Thema der Besichtigung: « Ein menschliches Abenteuer zwischen Tradition und Erneuerung und Besuch von 6 Gärten »

Kostenlose Besichtigung

RV Stand OT Parc de la Baume

Reservierung unter 04 75 46 42 49

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux