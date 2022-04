Parc de la Baleine Luc-sur-Mer, 1 janvier 2022, Luc-sur-Mer.

Luc-sur-Mer Situé rue de la Mer, venez découvrir ce parc boisé et fleuri et promenez-vous à travers ce parc exceptionnel abritant différentes espèces d’arbres, d’oiseaux et de nombreux jeux pour enfants.

Idéal pour les promenades en famille, vous pourrez également découvrir le symbole des Lutins, le squelette de la Baleine.

Musée fermé exceptionnellement pour la saison 2020.

Pour rendre la visite plus attrayante et plus culturelle, une Maison de la Baleine a été conçue et réalisée pour les particuliers et les groupes (ce musée est géré par l’association, dénommée “la Confrérie des Chevaliers de la Baleine”).

Vous y trouverez un espace de légende et anecdotes sur les baleines, un mémorandum sur la chasse et la protection des baleines, un espace scientifique regroupant les données anatomiques et physiologiques de ces mammifères, une salle vidéo avec projection d’un film retraçant l’histoire de la baleine de Luc, une rétrospective sur l’échouage de la baleine lutine avec documents d’époque ainsi qu’une boutique de souvenirs regorgeant de cartes postales, de livres…

