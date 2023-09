Découvrez l’atelier des vieux outils Parc de Kernitron Lanmeur, 17 septembre 2023, Lanmeur.

Découvrez l’atelier des vieux outils Dimanche 17 septembre, 14h30 Parc de Kernitron Entrée libre et gratuite

Venez découvrir l’atelier des vieux outils, ouvert en 2019, et sa collection unique, témoin des savoir-faire et des techniques.

Exposition de plus de 1000 outils, ustensiles et objets à main (outils de sabotier, d’ébéniste, menuiser, couvreur, forgeron, agriculteur, jardinier, des ustensiles de cuisine et autres métiers).

Parc de Kernitron rue de Ty-Pistel, 29620, Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

