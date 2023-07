Les Jeudis de l’Histoire – Les Amis de la Gède Parc de Ker d’Abas 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 13 juillet 2023, Batz sur mer.

Les Jeudis de l’Histoire – Les Amis de la Gède 13 juillet – 23 août Parc de Ker d’Abas 44740 Batz sur mer

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE

Par Les Amis de la Gède

Jeudis de 17h30 à 18h30 | Parc de Ker d’Abas

13 juillet « Le génie d’une nuit, la Marseillaise, 25 avril 1792 » De Stefan Zweig dans Les Très Riches Heures de l’Humanité. 1927

« Le génie d’une nuit, la Marseillaise, 25 avril 1792 » De Stefan Zweig dans Les Très Riches Heures de l’Humanité. 1927 20 juillet « Les Mémoires d’Hadrien » Marguerite Yourcenar. 1951

« Les Mémoires d’Hadrien » Marguerite Yourcenar. 1951 27 juillet « Les raisins de la colère » John Steinbeck. 1939

« Les raisins de la colère » John Steinbeck. 1939 3 août « Courir » Jean Echenoz. 2008

« Courir » Jean Echenoz. 2008 10 août « On en a mangé à la cour ! … » D’Erckmann et Chatrian dans Histoire d’un paysan, Romans nationaux. 1868

LECTURES EN HAUT DE LA TOUR SAINT-GUÉNOLÉ

Par Les Amis de la Gède Lectures de contes batziens

Vendredi 28 juillet 21h Mercredi 16 août à 20h45

>> Inscription auprès de la librairie La Gède aux livres 09 64 25 30 11

LECTURES DE KAMISHIBAIS

Par Les Amis de la Gède

Pour les 5-12 ans, à 11h :

Mercredi 2 août chez Anne et Patrice MARC, 4 rue de l’Oasis à Batz-sur-Mer

chez Anne et Patrice MARC, 4 rue de l’Oasis à Batz-sur-Mer Mercredi 23 août jardin de la librairie La gède aux livres

>> Inscription auprès de la librairie La Gède aux livres 09 64 25 30 11

Parc de Ker d’Abas 44740 Batz sur mer Parc de Ker d’Abas 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 25 30 11 »}, {« type »: « email », « value »: « lagedeauxlivres@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://lagedeauxlivres.wordpress.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/les-jeudis-de-l-histoire-les-amis-de-la-gede-amisdelagedehistoire.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T17:30:00+02:00 – 2023-07-13T18:30:00+02:00

2023-08-23T11:00:00+02:00 – 2023-08-23T12:00:00+02:00

CULTURE LITTRATURE