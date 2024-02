Parc de jeux gonflables et en bois Marmot Park à la salle polyvalente de Montgaillard Montgaillard, samedi 24 février 2024.

Parc de jeux gonflables et en bois Marmot Park à la salle polyvalente de Montgaillard Montgaillard Hautes-Pyrénées

MONTGAILLARD nous voilà !!!

Vous l’aviez demandé, Marmot Park 65 , parc de jeux gonflables et jeux en bois, vient rendre visite aux enfants de Haute Bigorre, en s’installant à la salle Polyvalente de Montgaillard, entre Tarbes et Bagnères-de-Bigorre.

RDV samedi 24 février de 14h à 18h, et dimanche 25 février de 10h à 18h.

L’entrée est à 6€ pour les enfants de moins de 12 ans, et gratuite pour les adultes accompagnants.

L’entrée est valable pour toute la journée, vous pouvez donc sortir et rentrer autant de fois que vous le souhaitez.

Vous trouverez également sur place une buvette sans alcool avec boissons chaudes et fraîches, bonbons, biscuits et bien entendu, les barbes à papa !!!

Nous vous rappelons que les enfants restent sous la responsabilité des parents et que les chaussettes sont obligatoires !!!

www.marmotpark.fr .

à la salle polyvalente de Montgaillard MONTGAILLARD

Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00



