12ème Festival Celtique Parc de Forclan Cenon-sur-Vienne, 1 juillet 2023, Cenon-sur-Vienne.

12ème Festival Celtique Samedi 1 juillet, 19h30 Parc de Forclan Entrée gratuite

Cenon/Vienne: Samedi 1er juillet au parc de Forclan

12ème Fête Celtique et Fête de la bougie à partir de 19h45.

20H: Passage du 1er groupe Molly Malone

22hH: 2ème groupe 00Celte

A partir de 21H allumage de 8000 bougies représentant différentes figures réalisées par les associations de la commune et la commission culturelle de la commune.

Buvette et restauration sur place.

Parking à proximité

Parc de Forclan Rue de Bretagne 86530 Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00

musique et lumières