Festival culturel Échappée Belle Parc de Fongravey Blanquefort, jeudi 30 mai 2024.

Festival culturel Échappée Belle Du 30 mai au 2 juin 2024, le festival Échappée Belle est de retour à Blanquefort ! 30 mai – 2 juin Parc de Fongravey Tarifs : 12 € – 18 €.

Début : 2024-05-30T19:00:00+02:00 – 2024-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Un événement emblématique de Gironde

Echappée Belle, c’est un festival d’arts en espace public et un festival à destination de la jeunesse (spectacles et ateliers) pour une programmation d’envergure nationale dans le domaine des arts de la rue et de la création jeune public, attentif aux créateurs de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Outre la programmation grand public du week-end, le festival est un rendez-vous majeur à destination du jeune public : cette année, 4000 scolaires seront accueillis sur les différents parcours et ateliers.

Un festival engagé

Chaque année, le Village des associations du festival est animé grâce à l’investissement des bénévoles d’une dizaine d’associations blanquefortaises, piloté par le réseau de l’ABCS à Blanquefort. Cet espace dédié aux pauses les plus gourmandes est construit en soutenant une démarche respectueuse de l’environnement avec notamment des plats « faits maison » et une vaisselle consignée et réutilisable. En outre, le festival porte une attention particulière à l’accueil des personnes en situation de handicap et met en place des dispositifs spécifiques d’accompagnement.

Infos pratiques

Du 30 mai au 2 juin

Parc de Fongravey à Blanquefort

Parc de Fongravey rue de Fongravey, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Caychac Gironde Nouvelle-Aquitaine

