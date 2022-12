Festival Échappée Belle Parc de Fongravey Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Festival Échappée Belle Parc de Fongravey, 1 juin 2023, Blanquefort. Festival Échappée Belle 1 – 4 juin 2023 Parc de Fongravey

Pass 1 jour : 11 € l Pass week-end : 17 € l Détails des tarif réduits en ligne.

Les 31 ans du Festival Échappée Belle à Blanquefort ! Parc de Fongravey Parc de Fongravey Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Née en 2010 du mariage du Carré à Saint-Médard et des Colonnes à Blanquefort, elle est nommée Scène nationale le 1er janvier 2020 par le Ministre de la Culture. La Scène nationale Carré-Colonnes propose 300 représentations et accueille 100 000 spectateurs chaque année. Elle organise une saison de spectacles d’octobre à mai, et deux festivals : Échappée Belle en juin et le FAB (Festival International des Arts de Bordeaux Métropole) en octobre. Créé en 2020, le Jardin situé au cœur de Saint-Médard vient compléter les différents espaces qu’offre la Scène nationale.

Outre la programmation grand public du week-end, le festival est un rendez-vous majeur à destination du jeune public : cette année, 4000 scolaires seront accueillis sur les différents parcours et ateliers.

Programme disponible sur le site de l’événement.

