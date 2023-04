Festival Jubil’à jongle Parc de Fongravey Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Festival Jubil’à jongle Parc de Fongravey, 26 mai 2023, Blanquefort. Festival Jubil’à jongle 26 et 27 mai Parc de Fongravey Les 26 et 27 mai prochains, retrouvez la 15ème édition du festival jubil’à jongle.

Vous pouvez consulter toute la programmation sur : https://asphyxie-cirque.fr

Entrée à prix libre. Buvette et petite restauration sur place.

contact : asphyxie33@yahoo.fr/06 65 60 97 38 Parc de Fongravey 26 rue jean moulin, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://asphyxie-cirque.fr »}, {« link »: « mailto:asphyxie33@yahoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T19:00:00+02:00 – 2023-05-26T23:30:00+02:00

2023-05-27T14:00:00+02:00 – 2023-05-27T20:00:00+02:00 Festival jubil’à

