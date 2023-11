Course solidaire « La Fierboise » 10 Km pour la nature Parc de Fierbois Sainte-Catherine-de-Fierbois, 13 avril 2024, Sainte-Catherine-de-Fierbois.

Sainte-Catherine-de-Fierbois,Indre-et-Loire

Pour cette nouvelle année, le Parc de Fierbois lance un nouveau défi ! Le 10 Km pour la biodiversité, en partenariat avec Hiane Sport Evénement le Parc de Fierbois ouvre ses portes pour une compétition nationale et reversera les frais d’inscriptions à, l’association Noe et Olympkids..

2024-04-13 fin : 2024-04-14 . 18 EUR.

Parc de Fierbois

Sainte-Catherine-de-Fierbois 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For this new year, the Parc de Fierbois is launching a new challenge! The 10 Km for Biodiversity, in partnership with Hiane Sport Evénement, the Parc de Fierbois is opening its doors to a national competition, and will be donating registration fees to the Noe and Olympkids association.

Para este nuevo año, el Parque de Fierbois lanza un nuevo reto Los 10 Km por la Biodiversidad, en colaboración con Hiane Sport Evénement, el Parque de Fierbois abre sus puertas a una competición nacional y donará los derechos de inscripción a la asociación Noe y Olympkids.

Im neuen Jahr startet der Parc de Fierbois eine neue Herausforderung! In Partnerschaft mit Hiane Sport Evénement öffnet der Parc de Fierbois seine Tore für einen nationalen Wettkampf und spendet die Anmeldegebühren an die Organisation Noe und Olympkids.

Mise à jour le 2023-11-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme