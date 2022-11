LE SOUFFLE D’AGNI · Compagnie MéliMél’Ondes x Silex Parc de Feydit, quartier Corbiac, 3 décembre 2022, Saint-Médard-en-Jalles.

LE SOUFFLE D'AGNI · Compagnie MéliMél'Ondes x Silex Samedi 3 décembre, 18h00, 19h45

Gratuit, sur réservation

Danse / Chant / Spectacle flamboyant

Parc de Feydit, quartier Corbiac 60 route de Feydit, 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Le souffle d’Agni est une marche sensorielle et flamboyante qui célèbre le Vivant, une expérience chorégraphique de connexion aux éléments.

Venez déambuler au cœur du parc de Feydit et suivre les chemins poétiques de veilleuses et de lumières tracés par les artistes. Immergez-vous dans cette nature lumineuse, ressentez les ondes bienveillantes du son et du feu, de la chaleur qui enveloppe, de la voix qui attise.

Une marche sensorielle magique à vivre le temps d’une soirée qui unit.

✨SAMEDI 03 DÉCEMBRE • À 18H ET 19H45 • Tout public • 40 minutes environ

Gratuit sur réservation obligatoire : réservez ici

Parc de Feydit, quartier Corbiac : 60 route de Feydit, 33160 Saint-Médard-en-Jalles**

—

Conception, danse et chorégraphie : Roxane Mares et Lalao Pham Van Xua • Chanteuse : Isabelle Le Lay • Création pyrotechnique : Pascal Ducos et Nicole Robin • Production, gestion administrative, communication : MéliMél’Ondes • Accompagnement : Les 3A Accompagnement d’Artistes et d’Acteurs culturels • Photo : DR

—

Un spectacle mis en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Cette programmation est le report de la date initialement programmée dans l’Eté métropolitain 2022 et annulée en raison de la sécheresse et des risques d’incendies.



