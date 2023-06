Fête Offensive: Oai Star / Papet J / Young Lords Parc de fabregoules Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Septèmes-les-Vallons Fête Offensive: Oai Star / Papet J / Young Lords Parc de fabregoules Septèmes-les-Vallons, 23 juin 2023, Septèmes-les-Vallons. Fête Offensive: Oai Star / Papet J / Young Lords Vendredi 23 juin, 18h00 Parc de fabregoules La fête revient le 23 et 24 juin avec concerts, débats, expositions, animations… toujours au parc de Fabregoules à Septèmes-les-Vallons !

Vendredi 23, ouverture des portes à parti de 18h30.

Soirée concert avec :

Oai Star

Papet J

Young Lords

Buvette et restauration sur place

https://feteoffensive.fr/ Parc de fabregoules 13240 SEPTEMES LES VALLONS Septèmes-les-Vallons 13240 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://feteoffensive.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00

