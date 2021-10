Ermenonville Ermenonville Ermenonville, Oise Parc de dinosaures au Château d’Ermenonville Ermenonville Ermenonville Catégories d’évènement: Ermenonville

Ermenonville Oise 9 9 Les dinosaures font leur retour tous les jours du 23 octobre au 7 novembre de 14h à 19h uniquement.

Vous les avez appréciés et attendus, alors cette année encore, ils reviennent. Nos dinosaures vous attendent dans notre parc accompagnés de pleins d’autres surprises… Billetterie directement sur place sans réservation.

9€ adulte / 7€ enfant -12 ans / gratuit -3 ans NB: Entre 14h et 15h la visite du parc sera possible . Uniquement les dinosaures seront à l’arrêt. FERMETURE DE LA BILLETTERIE A 18H30

+33 3 44 54 00 26 https://www.domainechateauermenonville.com/

Elise Herbette dernière mise à jour : 2021-10-18

