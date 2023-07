Breizh Truck fête le 14 juillet Parc de Diane Les Clayes-sous-Bois Catégories d’Évènement: Les Clayes-sous-Bois

Yvelines Breizh Truck fête le 14 juillet Parc de Diane Les Clayes-sous-Bois, 14 juillet 2023, Les Clayes-sous-Bois. Breizh Truck fête le 14 juillet Vendredi 14 juillet, 18h00 Parc de Diane Rendez-vous le vendredi 14 juillet au parc de Diane pour une soirée en plein air festive. À partir de 18h, venez pique-niquer sur l’herbe et les bottes de pailles en famille et entre amis : différents food-trucks seront présents. Et à partir de 22h, à la nuit tombée, entreront en scène les artistes de la compagnie Remue Ménage pour un bal itinérant à travers le parc, suivi d’un magnifique spectacle sur scène qui vous transportera immanquablement dans l’univers de « La belle illusion » ! Entrée libre et gratuite. Parc de Diane clayes sous bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

