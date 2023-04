Geek’up Festival Parc de Diane Catégorie d’Évènement: Yvelines

Geek’up Festival Parc de Diane, 27 mai 2023, . Geek’up Festival 27 et 28 mai Parc de Diane Sur réservation Le Geek’up Festival, c’est le festival autour de la culture geek et de la pop culture des Yvelines. Pour la deuxième année consécutive, le parc de Diane à Les-Clayes-Sous-Bois se transformera en un véritable temple de la culture manga, des comics, du jeu-vidéo, du cinéma, etc.

Vous pourrez y découvrir une programmation unique : stands d’artistes, conférences, concours de cosplay, jeux de rôle, initiation au combat de sabre laser, échanges avec des invités d’exception, et plein d’autres surprises à venir…

Parmi les invités de marque, nous aurons l’honneur de recevoir Josh Herdman et Louis Cordice qui jouent Gregory Goyle et Blaise Zabini, les amis de Drago Malefoy de la saga Harry Potter.

Geek’Up Festival : 27 & 28 mai 2023

Parc de Diane – Les-Clayes-sous-Bois

Pour réserver, c’est par ici https://geekupfestival.fr/

Tarif 1 jour : 5 € / Tarif 2 jours : 8 €

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T19:00:00+02:00

2023-05-28T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00

