Expo photo « Zones humides, si riches et si fragiles » 1 juillet – 31 août Parc de Crémault Entrée libre et gratuite

A l’occasion de la reconnaissance mondiale du Pinail, au titre des zones humides Ramsar, GEREPI et Objectif Nat’ s’associent pour exposer 40 photos grand format sur les milieux humides, leur richesse et leur fragilité.

L’exposition « Zones humides, si riches et si fragiles » est construite autour de 4 milieux humides emblématiques (cours d’eau et forêts, landes et tourbières, mares, prairies humides) où se dévoilent aussi bien la faune, la flore et la fonge que la place de l’Homme, des activités humaines, dans une démarche artistique et engagée.

Vous pourrez la découvrir au Parc de Crémault de Bonneuil-Matours, tous les jours du 1er juillet au 31 aout 2023. Passionnés et curieux de nature, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !

Pinail nature

GEREPI