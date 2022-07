Visite guidée historique du parc de Clères Parc de Clères, 18 septembre 2022, Clères.

Visite guidée historique du parc de Clères Dimanche 18 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Parc de Clères

9€, 7,5€ (étudiant 12-25ans, personne en situation de handicap, >65 ans, bénéficiaire du RSA avec justificatif de -6 mois), 6,5€ (3-11 ans), gratuit <3 ans, pass famille (2 adultes + 3 enfants) 37€ la journée, visite incluse dans droit d'entrée du parc. Venez découvrir l'histoire du domaine et du château de Clères à travers les âges. Parc de Clères 32 avenue du Parc, 76690 Clères Clères 76690 Seine-Maritime Normandie 02 35 33 23 08 http://www.parcdecleres.net Au cœur de la Seine-Maritime, ce parc de 13 ha créé au XIXe siècle accueille depuis 1919 un parc zoologique où les animaux vivent en semi-liberté. Un ensemble architectural allant du XIIIe s. au XIXe s et un jardin de type arts and crafts agrémentent la visite.

Le domaine de Clères a une histoire qui remonte au XIe siècle… Autour d’un chateau médiéval, reconstruit à la Renaissance et restauré dans le style néogothique se déploie un parc arboré de 13 ha où vivent 1400 animaux. Durant cette visite, on passera de l’histoire des barons de Clères compagnons de Guillaume le Conquêrant à celle de Jean Delacour ornithologue et fondateur du zoo il y a 100 ans.



