28ème FETE DE LA NATURE PARC DE CINQUANTES Ramonville-Saint-Agne, 1 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

28ème FETE DE LA NATURE Dimanche 1 octobre, 10h00 PARC DE CINQUANTES entrée libre

Sur cette journée, l’association vous propose, dans une ambiance conviviale, de venir profiter :

de spectacle proposé par la compagnie Toupie Pôle « la goutte d’eau qui avait soif de liberté » 11h et 16h30

de balades en calèches (2€ par personne)

de stands d’artisans et de producteurs locaux

d’une visite pour connaitre les animaux de la ferme et essayer le parcours agility avec les ânes des pyrénées (tarif unique par personne, visite en autonomie)

de nombreuses animations gratuites sur la journée : initiation à la grimpe d’arbres, découverte de la biodiversité, fabrication de produits naturels, « maîtrise ton énergie »,

d’expositions natures…

c’est aussi l’occasion d’échanges entre travailleurs, artisans (artisanat d’art, produits transformés issus du commerce équitable…), producteurs (agriculteurs biologiques…), associations (naturalistes, éducateurs à l’environnement…), exposants, passionnés d’environnement, petits et grands…

PARC DE CINQUANTES 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T19:00:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T19:00:00+02:00