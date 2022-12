Rallye photo de Noël Parc de Cinquante Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Rallye photo de Noël Parc de Cinquante, 21 décembre 2022, Ramonville-Saint-Agne. Rallye photo de Noël Mercredi 21 décembre, 09h30, 14h30 Parc de Cinquante

Sur réservation. 10 euros par personne

Ho ho ho ! ? Noël arrive à grands pas ! Pour cela, nous vous proposons un rallye photo aux couleurs de Noël, le mercredi 21 décembre de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h. ⭐ Pensez à réserver ! Parc de Cinquante Chemin de mange pommes 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Venez en famille à la rencontre des animaux de la ferme de 50 et profiter d’une ambiance festive et conviviale à l’approche de Noël.

De nombreuses surprises vous attendent !

Venez en tenue de Noël avec un appareil numérique (prise de photos).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T09:30:00+01:00

2022-12-21T16:00:00+01:00 Ferme de 50 (Canva)

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Parc de Cinquante Adresse Chemin de mange pommes 31520 Ramonville Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Parc de Cinquante Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

