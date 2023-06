Move it! performance, dance workout participative et DJ set! Parc de Choisy Paris, 16 juillet 2023, Paris.

Move it! performance, dance workout participative et DJ set! Dimanche 16 juillet, 18h00 Parc de Choisy Entrée libre

Venez danser avec nous!

Move it! aborde la préparation physique et mentale et les échauffements des sportifs et des danseurs avec amusement et légèreté.

Move it! est une perfromance, un temps de dance workout tout public et un DJ set pour bouger et danser ensemble!

Parc de Choisy 128 avenue de Choisy 75013 Paris

Ce jardin d’inspiration classique et de forme rectangulaire est formé de deux axes perpendiculaires se croisant sur un grand bassin.

Une large esplanade occupe le centre, ouvrant une perspective, d’un côté sur l’institut dentaire, de l’autre sur le théâtre en plein air.

De part et d’autre de cette esplanade, des espaces de jeux et de repos ont été réaménagés en 1983. L’une des aires de jeux a été entièrement rénovée en 2017.

Le jardin abrite une belle collection d’arbres : frênes, hêtres pleureurs, robiniers, marronniers, ptérocaryas, tilleuls, sophoras, ginkgos bilobas, libocèdres, poiriers à feuilles argentées…

À gauche de l’entrée de l’avenue de Choisy, on peut voir une table ronde en porphyre, don de la Finlande à la France à l’occasion de l’Exposition de 1937.

Sur la droite, des parcours sportifs sont à votre disposition. Le circuit n°1 mesure 875 mètres de long, le circuit n°2, 600 mètres et le circuit n°3, 375 mètres. Des agrès complètent l’offre pour les sportifs.

Un Théâtre de Guignol est situé à proximité du terrain de basket ball, du côté de l’aire de jeux destinée aux plus grands. Si vous ne le trouvez pas, n’hésitez pas à demander aux agents d’accueil et de surveillance présents sur le site qui peuvent vous indiquer où il se trouve.

En période estivale, les « ludomouv », des ludothèques itinérantes, passent au parc de Choisy régulièrement. Elles proposent aux enfants des activités ludiques, gratuites et variées. Accès : 128-160 avenue de Choisy, rue George-Eastman, rue Charles-Moureu, rue du Docteur-Magnan Métro Tolbiac, ligne 7 Velib Station 13122, face 153 avenue de choisy Station 13035, 116 avenue de choisy Station 13030, 88 avenue d’italie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T18:00:00+02:00 – 2023-07-16T19:30:00+02:00

©german Szapiro