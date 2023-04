Bain de forêt avec Hêtres et Sens Parc De Charbonnière Saint-jean-de-braye Catégorie d’Évènement: Saint-Jean-de-Braye

Bain de forêt avec Hêtres et Sens Parc De Charbonnière, 13 avril 2023, Saint-jean-de-braye. Bain de forêt avec Hêtres et Sens 13 et 30 avril Parc De Charbonnière Voir http://www.hetresetsens.fr/ Offrez-vous un moment de bien-être en participant à un bain de forêt avec Hêtres et Sens ! Le bain de forêt constitue un moment privilégié, un temps pour soi, un lâcher-prise, l’occasion de vivre l’instant présent, un émerveillement sans cesse renouvelé. C’est une belle rencontre avec la nature, avec d’autres et avec soi. Limité à 12 personnes.

Rendez-vous sur le parking du parc de Charbonnière, 750 route nationale 152, 45800 Saint-Jean-de-Braye. Réservation indispensable. Parc De Charbonnière Rue de Charbonnière, Saint-jean-de-braye Saint-jean-de-braye [{« type »: « link », « value »: « http://www.hetresetsens.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@hetresetsens.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T14:00:00+02:00 – 2023-04-13T17:30:00+02:00

2023-04-30T09:00:00+02:00 – 2023-04-30T12:00:00+02:00 FMACEN045V509NPD JJ Weyer

