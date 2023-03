Bain de forêt Parc de Charbonnière Saint-Jean-de-Braye Catégories d’Évènement: Loiret

Bain de forêt Parc de Charbonnière, 19 mars 2023, Saint-Jean-de-Braye. Bain de forêt 19 mars – 30 avril, les dimanches Parc de Charbonnière 10 ou 30 euros Le bain de forêt est une pratique venue du Japon où elle est appelée shinrin yoku. Il s’agit d’une immersion dans les bois, avec une reconnexion à la nature en faisant appel aux cinq sens. C’est une marche lente entrecoupée d’invitations à observer, écouter, sentir, toucher pour retrouver le vivant. Une exposition de 2 heures permet une diminitution du stress, une meilleure attention, une régulation du rythme cardiaque, une digestion facilitée et un renforcement des défenses immunitaires.

Le bain de forêt constitue un moment privilégié, un temps pour soi, un lâcher-prise, l’occasion de vivre l’instant présent, un émerveillement sans cesse renouvelé. C’est une belle rencontre avec la nature, avec d’autres et avec soi. Parc de Charbonnière Rue de Charbonnière 45800 Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 67 41 79 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.hetresetsens.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

