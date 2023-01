Nuit de la chouette au parc de Chantore Parc de chantore Bacilly Catégories d’Évènement: Bacilly

Manche

Nuit de la chouette au parc de Chantore Parc de chantore, 10 mars 2023, Bacilly. Nuit de la chouette au parc de Chantore Vendredi 10 mars, 18h30 Parc de chantore

Entrée libre

Présentation et écoutes des rapaces nocturnes au parc de Chantore à Bacilly Parc de chantore 50530 Bacilly Bacilly 50530 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T18:30:00+01:00

2023-03-10T20:00:00+01:00 Sébastien Provost

Détails Catégories d’Évènement: Bacilly, Manche Autres Lieu Parc de chantore Adresse 50530 Bacilly Ville Bacilly Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Parc de chantore Bacilly Departement Manche

Parc de chantore Bacilly Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bacilly/

Nuit de la chouette au parc de Chantore Parc de chantore 2023-03-10 was last modified: by Nuit de la chouette au parc de Chantore Parc de chantore Parc de chantore 10 mars 2023 Bacilly Parc de chantore Bacilly

Bacilly Manche