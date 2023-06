BADMINTON (Parc de Champagne) Parc de Champagne Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims BADMINTON (Parc de Champagne) Parc de Champagne Reims, 11 juin 2023, Reims. BADMINTON (Parc de Champagne) Dimanche 11 juin, 14h00 Parc de Champagne GRATUIT par Reims Europe Club A partir de 3 ans

4 joueurs minimum pour que l’activité ait lieu Nous vous invitons à venir en tenue de sport et avec votre bouteille d’eau !

ATTENTION : LA PRESENCE D'UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 15 ANS

Parc de Champagne
10 Avenue du Général Giraud, 51100 Reims

2023-06-11T14:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

