GRAVEL TOUR DE LA MONTAGNE DE REIMS (départ : parc de Champagne) Parc de Champagne Reims, 10 juin 2023, Reims.

par l’Association BPCS Sport

A partir de 16 ans

50 places maximum

Lieu de départ et d’arrivée : parc de Champagne

Inscriptions :

en ligne en cliquant ici (à privilégier)

par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

Nous vous invitons à venir en tenue de sport, muni d’un casque, d’un ravitaillement et avec votre bouteille d’eau !

Pour une pratique optimale: disposer d’un vélo permettant de rouler sur route et sur chemins, avec ou sans assistance élèctrique, et avec le nécessaire pour réparer en cas de crevaison.

Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 79 86 23 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 24 50 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=135306 »}] [{« link »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=135306 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:00:00+02:00 – 2023-06-10T12:00:00+02:00

gravel vélo