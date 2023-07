La Maison Toc Toc #3 Parc de Brascassat Bordeaux, 28 juillet 2023, Bordeaux.

La Maison Toc Toc #3 28 – 30 juillet Parc de Brascassat entrée libre

LA MAISON TOC TOC REVIENT POUR UNE TROISIÈME EDITION AU PARC BRASCASSAT

Cette année, ce ne sont pas 2 mais 3 jours de festivités qu’on vous propose les 28, 29 et 30 juillet.

Spectacles de rue, acrobaties ubérisées, bal de monstres, électro sur vélo, chants polyphoniques occitans, sound system, aventures photographiques et autres propositions artistiques carnavalesques habilleront la Maison Toc Toc…

BREF, 3 jours qui mettront à l’honneur la fête et les arts de la rue !

Alors veneeeez nombreux.ses !

******************

PROGRAMMATION ?

▪️Cocanha (duo polyphonique occitan)

▪️Vespa Cougourdon Ourchestra (fanfare organique de transe carnavalesque)

▪️Incendia (DJ panafrobeats, swana)

▪️Même pas peur – Agence de Géographie Affective (théâtre de rue)

▪️G.R.A.I.N – Cie Mmm… (seule en scène)

▪️JOUBe (électro sur vélo)

▪️La danse des sauvages – Théâtre des monstres (bal primitif)

▪️Oignon – Cie Le Ventre (seule en scène à deux – une quête du saut dans le vide) à partir de 11 ans

▪️Le grand 49.9- Cie Le Piston Errant (odyssée de garage)

▪️Starsky Minute – Cie La Dépliante (clown acrobatique) à partir de 10 ans

▪️Street Soul Train – Wab & Etincelles (concert funk dansé)

▪️J’ai mal à la tête Sound System (100% vinyles – tropical groove)

******************

Entrée libre (on prend ce que tu voudras bien nous donner!)

Foodtruck et buvette sur place

CB et espèce acceptés

⏰

Vendredi 28 juillet 17h-00h

Samedi 24 juillet 14h-00h

Dimanche 25 juillet 12h-20h

Parc Brascassat, Rue Oscar et Jean Auriac / Rue Carle Vernet, 33800 Bordeaux

Accès depuis le centre ville :

7 min à vélo

15 min en tram C arrêt « Carle Vernet » ou “Terres Neuves”

10 min en voiture (mais franchement c’est la honte… :-))

******************

Ce projet est rendu possible grâce au soutien de la Ville de Bordeaux (Service Culturel), de la DRAC Nouvelle Aquitaine (Été culturel 2023), de l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique, de la préfecture de la Gironde (Quartier d’Ete 2023) et de l’IDDAC.

Parc de Brascassat Rue Carle Vernet 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T17:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00

2023-07-30T12:00:00+02:00 – 2023-07-30T20:00:00+02:00

culture festival

victor cazaux