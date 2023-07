Bordeaux Open Air invite Montreux Jazz Festival Parc de Bourran Mérignac, 6 août 2023, Mérignac.

Bordeaux Open Air invite Montreux Jazz Festival Dimanche 6 août, 15h00 Parc de Bourran Accès libre & ouvert à toustes

Dimanche 6 août 2023 ☀️

15h-21h ~ Parc de Bourran (Mérignac)

Gratuit & ouvert à tous !

Changement de cap ! On part direction Mérignac dans le magnifique Parc de Bourran pour la première fois. 18 ha d’amour & de verdure ainsi qu’un joli plan d’eau qui accueillira une scène… flottante ! (oui, oui )

Pour fêter ça, on se devait de marquer le coup : c’est l’emblématique Montreux Jazz Festival qui pilote la programmation de celle-ci et on pousse le son jusqu’à 21h !

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ PROGRAMMATION ▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Carte blanche à Montreux Jazz Festival (Montreux – Suisse)

〰️ Reda Saiarh, Shubostar, Zaatar زْعَتر

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ SUR LE FESTIVAL ▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Détail des foodtrucks & stands à venir mais comme toujours vous pourrez retrouver des & autres

Bières & limonades de la Brasserie MIRA, Maté de Charitea & cidre à dispo au bar

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ TOMBOA ▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tout au long de l’été, soutenez le festival et participez à notre tombola géante ! Des lots des meilleurs spots du coin à gagner en achetant un (2€) ou plusieurs tickets directement sur le festival ou ici : bit.ly/tomboa

▬▬▬▬▬▬▬▬ ACTIVITÉS ENFANTS ▬▬▬▬▬▬▬▬

Cette année encore, Noémie & Kids régalera petit·e·s et grand·e·s avec son éventail d’ateliers créatifs et sportifs !

️ Initiation au graffiti en compagnie de Briand

Initiation à l’origami avec l’Atelier Sameye

Maquillage pour les kids avec Floriane de makeup.kids

Merci à Club et Comptines pour leur soutien

▬▬▬▬▬▬▬▬ Soutenez le festival & la région ▬▬▬▬▬▬▬

Consommez les produits locaux choisis par nos soins !

Eco-cups consignés à disposition ;

⚠️ Rendu des éco-cups jusqu’à 20h15 seulement ! Vous pouvez évidemment les garder pour les prochaines dates

Casques audio à disposition des enfants (consigne contre carte d’identité ou achat) ;

Bouchons d’oreilles gratuits à disposition ;

Obligation citoyenne de respecter les lieux ;

⛔️ Rappel : l’accès au parc avec des CANETTES et OBJETS en VERRE est interdit ;

Et pour les petits besoins, nous vous mettons à disposition des toilettes sèches par Un petit coin de Paradis.

identité visuelle par Ema Perret / Culture Capucins

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Accès :

Ligne A : Alfred de Vigny

Lignes : 1, 11

V3 & parking vélo à proximité

Parc de Bourran Parc de bourran Mérignac 33700 La Glacière Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T15:00:00+02:00 – 2023-08-06T21:00:00+02:00

2023-08-06T15:00:00+02:00 – 2023-08-06T21:00:00+02:00

© Éma Perret / Culture Capucins