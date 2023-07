Bordeaux Open Air x Montreux Jazz Festival Parc de Bourran Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Bordeaux Open Air x Montreux Jazz Festival Parc de Bourran Mérignac, 6 août 2023, Mérignac. Bordeaux Open Air x Montreux Jazz Festival Dimanche 6 août, 15h00 Parc de Bourran Gratuit. Toujours dans la volonté de découvrir de nouveaux espaces verdoyants, pour cette unique date en août, Bordeaux Open Air débarque à Mérignac !

Un parc et son château inscrits aux Monuments Historiques qui bordent un étang, parfait terrain de jeu pour accueillir le Montreux Jazz Festival… Au fait… Petite folie : pour cette date, on place une scène flottante sur l’eau ! Line-up Reda Saiarh

Shubostar

2023-08-06T15:00:00+02:00 – 2023-08-06T21:00:00+02:00

